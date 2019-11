Halloween : Découvrez les meilleurs déguisements des rappeurs !

Travis Scott, Nicki Minaj, Drake, Cardi B, Big Sean...

Hier c'était la grande soirée d'Halloween ! Et contrairement à la France, les américains donnent énormément de valeurs à cette fête déguisée. Pour cette soirée, ils investissent un maximum d'argent. Le but : être le plus original possible. Et cette année encore, nos rappeurs préférés se sont surpassés !

La fête d'Halloween, c'est un classique ! Les plus grands artistes du monde urbain se font concevoir des déguisements sur mesure pour faire la fête. Ils font appel à des professionnels pour poster leurs meilleures photos Instagram.

Le 31 octobre a tellement de valeur pour les artistes américains qu'ils organisent plusieurs grosses soirées. Les comptes Instagram explosent de photos originales et extravagantes : Nicki Minaj, Travis Scott, Cardi B, Megan Thee Stallion, Drake, Big Sean... C'est parti pour le tour des déguisements 2019 !

Meghan Thee Stallion et sa copine, Jordyn Hoods sont ultra "hot" pour Halloween. D'ailleurs pour l'occasion, la rappeuse américaine nous a sorti une websérie sur sa chaine YouTube nommée "HOTTIEWEEN" :

Malgré leurs différents, Drake rend hommage à son papa en se déguisant en lui :

Travis Scott nous présente son déguisement d'Halloween mais aussi la nouvelle paire de Air Force 1 prévu pour le 16 novembre prochain :

Cardi B en Ariel dans "La Petite Sirène" mais revisitée ?

Big Sean se balade dans les rues façon "SpiderMan" :

Le nouveau mari de Nicki Minaj, Kenneth Petty est "Chuky", elle, opte forcément pour le costume de "La mariée de "Chuky" :

On se passe de commentaires pour le costume de Snoop Dogg :

Mention spéciale à Ciara et son mari, Russell Wilson qui se sont déguisés en Beyoncé et Jay-Z dans "Apes**t" :