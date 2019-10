Moha La Squale annonce une nouvelle collaboration avec Lacoste !

Moha la Squale et Lacoste, c'est visiblement une histoire qui va durer !

Moha La Squale va-t-il finir cette année aussi fort que l'année dernière ? Après son single "Ma Belle" sorti il y a 2 mois, qui cumule 34 millions de vues sur youtube, le rappeur parisien vient d'annoncer une nouvelle collaboration avec Lacoste, la célèbre marque au crocodile. Une deuxième expérience, après une première capsule lancée l'année dernière, qui était de l'avis de tous assez réussie, réunissant bien les univers de l'artiste et de la marque.

C'est via une vidéo dévoilée sur ses réseaux sociaux que La Squale nous a délivré la bonne nouvelle, avec un visuel assez réussi, dans lequel il nous parle de ce qui l'attache lui particulièrement à cette marque, de ce qu'elle représente. Comme d'habitude,le kid de La Banane vise assez juste niveau acting, sans en faire trop, mais en réussissant à nous faire passer un peu d'émotion. On ne connaît pas encore la composition de la collection, mais on sait déja qu'elle comportera un pull, avec la signature stylisée du rappeur à côté du logo, et également une veste.

« René croco un rêve d’enfant..»

Moha La Squale x @LACOSTE



À Dimanche la miff ! #LaSquale

On vous laisse regarder tout ça, et vous décider si vous allez lâcher un billet ! Notons que Moha La Squale est le premier rappeur français à avoir collaboré avec la marque, ce qui marque un peu plus le tournant du rapport entre les grandes marques et le rap en France, elles qui d'abord refusaient d'être associé à l'image de cette culture, puis aujourd'hui, sont absolument déterminés à vouloir travailler ensemble.