Booba présente la nouvelle collection DCNTD

Booba lance une nouvelle ligne de vêtements de sa marque DCNTD.

Booba et la mode, une affaire qui roule. Le rappeur s’apprête à lancer d’une nouvelle ligne de vêtements de sa marque DCNTD.

Booba c’est THE businessman. Rien ne l’arrête. Parce qu’il faut savoir que le Duc de Boulogne n’est pas qu’un rappeur. Il fructifie son patrimoine d’année en année. Celui qui s'en est pris à Michel Sardou, élargit ses horizons dans d’autres domaines. Pour rappel, il ses labels 92i et 7 Corp qui produisent du très lourd (Bramsito, Benash, Siboy…). Il est devenu aussi homme des médias. Il a crée le sien. Bah ouais, B2O ne fait pas les choses à moitiés. On connait tous OKLM. Le site cartonne, les émissions se multiplient. L’artiste s’est également lancé dans la cosmétique avec KoEptYs.

Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui c’est le mariage Booba x mode.

En 2004, il fait son entrée dans le fashion game. Il crée sa marque : Unkut. Mais à cause de conflits avec d’autres actionnaires, il stoppe le jeu en 2018. Du coup, il s’est dit qu’il allait lancer une autre marque ! C’est là que DCNTD voit le jour.

Et vous allez tous la découvrir le 15 octobre prochain. La nouvelle collection va sortir ! L'auteur de "Glaive", mise beaucoup sur ce projet et il voit grand. C’est bien simple, son nouveau bijou va s’étendre sur la joaillerie, les accessoires, la cosmétique, la maroquinerie, le linge de maison, les matériels de fumeurs… et bien évidemment sur les vêtements.

Après quand on vous parle de découverte. Ca n’en est pas vraiment une à 100%. En effet, une première collection nommée CORE avait été dévoilée sur le site de la marque. Elle avait aussi été exposée dans un pop-up store sur les Champs-Elysées. Mais bon, là on passe aux choses sérieuses quoi.

Rencard donc le 15 octobre sur le site de la marque. Booba a annoncé une nouvelle ligne. Son nom ? CORE DROP. Et pour les plus curieux, des modèles ont déjà été montrés par le rappeur lui-même sur son compte IG.