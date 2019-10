Will Smith lance sa ligne de vêtements inspirée du Prince de Bel-Air !

Retourne dans les années 90 avec le Prince !

Si vous avez cliqué, c'est que vous validez déjà l'idée ! Will Smith offre aux fans de la série phare qui l'a propulsé dans les années 90, "Le Prince de Bel-Air", une collection de vêtements pour reproduire ses looks des Nineties !

La grande vedette mondiale, Will Smith a balancé lui-même l'information. Hyper heureux de partager ce classique avec son public. Cette collection de vêtements et d'équipements en édition limitée est purement inspirée de la série qui a fait vibrer toute une génération aux US mais également dans le monde entier. Et attention ! Grosse exclusivité ! La veste mémorable portée par Smith est également disponible en version réversible. Du génie !

Les fringues ont été mis en ligne sur le site Shop.willsmith.com . Il a plusieurs vêtements de dispo : des chemises, des vestes, des shorts ou encore des sweats à capuche sans oublier de mentionner les fameux pantalons de survêtement. Mention spéciale aux chaussettes aussi ! Une pépite que ces petites chaussettes avec les logos de "Bel-Air Academy", le lycée de Smith dans la série. Le plus important, c'est bien sûr le prix, et ne vous inquiétez surtout pas, c'est très abordable pour ce que c'est. En exemple, la veste rouge classique du Prince de Bel-Air est à 95 dollars. Les pantalons de survêtements à 80 dollars. La gamme de prix s'étend de 6 euros à 105 euros.

Un "throwback" vers les années 90 complètement validé. La star Will Smith a une nouvelle fois prouvé que malgré les années passées et le gros succès, il n'oublie pas d'où il vient. Son classique est le nôtre ! C'est validé.