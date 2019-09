Nipsey Hussle : découvrez les pièces de sa collection avec Puma

Les pièces de la collaboration de Nipsey Hussle et de Puma ont enfin été dévoilées ! Et elles tiennent leur promesse...

On vous l'avait annoncé, la collaboration entre Nipsey Hussle et Puma va bel et bien se faire ! Et les pièces viennent d'être dévoilées. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles donnent envie. Sobre, classe, Puma a respecté les volontés de Nipsey. Rappelez-vous, il y a une dizaine de jours la marque allemande avait déclaré :

"Le plus important est de s’assurer qu’elle reflète son style de manière authentique, sans compromis. Chaque détail du placement du logo, de son ajustement, de ses coloris et de ses matériaux a été soigneusement réalisé. Son style et son ADN se retrouvent dans chaque vêtement qui fait partie de cette collection."

Pari gagné ! La collection est plus canon. Disponible le 5 septembre, The Marathon Clothing (marque du défunt rappeur) x Puma présente différents modèles !

Des survêtements et des ensembles :

Des t-shirts :

Des sweats à capuche et des ensembles veste/pantalon :

Nul doute que cette collection sera un succès ! Il faut savoir qu'après l'annonce de la sortie de la collab, les critiques ont fusé de toutes parts ! Et beaucoup venaient des fans de l'artiste défunt ! Ils ne comprenaient pas cette volonté d'aller au bout du projet. Ils pensaient que c'était uniquement une question de business. Mais qu'ils se rassurent ! Puma a affirmé que 100% du profit des ventes allait être reversé à la fondation de Nipsey Hussle. Cette dernière vient en aide financièrement aux habitants de Crenshaw, dans le sud de Los Angeles. Nipsey était très attaché à ce quartier. Il y a vécu et s'y rendait régulièrement pour aider les habitants.

Si les pièces sont désormais visibles, il faudra donc encore patienter jusqu'au 5 septembre pour pouvoir acheter ces petites merveilles en ligne !

On a hâte !