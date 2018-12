Un extrait inédit de la sextape de Kim K. est disponible sur la toile !

Kim est bouleversée tandis que Kanye est fou de rage...

Décidément, il ne se passe pas une semaine sans que Kanye West ne fasse parler de lui mais cette fois-ci, la nouvelle concerne sa femme : Kim Kardashian.

Après annoncé il y a peu dans une interview qu’elle avait consommé de l’ecstasy avant de tourner sa sextape avec Ray J ; un extrait inédit de ce ‘’court-métrage’’ vient de nous être dévoilé sur la toile.

Obtenue par Radar Online, on peut y apercevoir Kim K. fumer de la marijuana dans un bang en forme de pénis placé entre les jambes de Ray.

Bien évidemment, Kanye ignorait l’existence de ce nouvel extrait et est plus qu’énervé à l’heure qu’il est ; Kim K confiait ainsi à un magazine américain : "Kanye est très mécontent après le leak de cette nouvelle vidéo avec Kim et Ray J. Il est furieux même, et se pose beaucoup de questions. Il est pratiquement certain que c’est Ray J qui a fait fuiter la vidéo sur la Toile. Kanye veut savoir pourquoi Ray J aurait fait ça et si ce n’est pas lui, il veut découvrir l’identité du responsable. Kim est bouleversée tandis que Kanye est énervé. Il voit ça comme un manque de respect à son encontre".

Bien évidemment, on ne peut pas vous mettre le lien de la vidéo mais vous devriez la trouver sans trop de problème.