S.P.A.C.E, la nouvelle marque de Travis Scott !

Le rappeur surf sur l’engouement de "Astroworld"...

Dévoilé le 3 août dernier, le troisième album studio de Travis est un véritable succès. Ecoulé à plus de 530 000 vues en première semaine et certifié disque de platine, "Astroworld" s’est écrasé telle une météorite sur le game, et c’est mérité !

Afin de surfer sur cet immense succès, Travis Scott s’attaque au monde des affaires en créant sa nouvelle marque. Nommée "S.P.A.C.E", l’artiste a récemment déposé les papiers nécessaires à l’acquisition des droits. Selon les documents officiels obtenus par TMZ, le compagnon de Kylie Jenner dévoilera prochainement divers produits "S.P.A.C.E" tels que des vêtements, des bijoux, des cosmétiques, des parfums ou encore des boissons non alcoolisées. Un site web sera également créé afin d’ouvrir une vente en ligne.

De plus, il semblerait que Travis ait déposé des documents afin de verrouiller les droits sur "S.P.A.C.E 1991" et "S.P.A.C.E 2001". Cependant, nous n’avons pas d’informations supplémentaires quant à la signification de ces acronymes.

Après les ventes fulgurantes du merchandising d’ "Astroworld", "S.P.A.C.E" a toutes les chances de décrocher les étoiles !