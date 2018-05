Roméo Elvis et son amour pour les crocos en textile !

Découvrez la nouvelle collection de Roméo Elvis

Roméo Elvis balance une collection croco ! Merci, aurevoir Lacoste ! Après avoir été recalé par la marque au reptile pour une collaboration, car " le rap " ne correspondait pas à leur image… Roméo Elvis rebondit en dévoilant les nouveaux modèles de sa collection croco qu’il a lui-même dessiné !

Le rappeur a fait appel à "des mannequins normaux", personnes âgées, nains, roux, obèses et moustachus. Il le dit lui-même c’est une collection pour les " gens normaux ". Il s’est exprimé sur les réseaux sociaux : " Pour les photos modèle on aurait pu choisir des mannequins mais on voulait représenter les gens normaux au final parce que c’est à ces gens-là qu’on s’adresse "

Le crocodile est devenu son emblème on l’avait bien compris Roméo Elvis aime les crocos et son dernier clip " L'amour avec des crocos " ne peut le nier ! On retrouve le reptile façon cartoon avec l’écriteau " Roméo Elvis " sur les t-shirts et hoodies de la collection. Le rappeur belge a dévoilé quelques modèles sur son compte Instagram. Les textiles sont bientôt disponibles sur son site internet.