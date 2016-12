Quand Décathlon félicite SCH...

Le rappeur s'était affiché avec un polaire de l'enseigne...

Internet ou les jeux du cirque modernes. Aujourd'hui, la toile fait figure de grande arène dans laquelle les community managers s'en donnent à cœur joie. Evidemment, le rap n'échappe pas àla règle et se retrouve lui aussi au centre des débats, comme par exemple avec de multiples clashs (Booba vs Kaaris) et autres.

Après un vendeur de la Fnac qui s'en prend à PNL, c'est au tour de l'entreprise Décathlon de mettre un pied dans le game. La célèbre enseigne d'équipements de sport a tweeté SCH après un post avec une polaire ''Quechua'' sur les épaules...

Alors, plus téflon ou polaire?