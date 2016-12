Pablo, fan de Booba signe une collection de sapes Unkut !

Il a lancé son site internet baptisé ''Laissez moi travailler chez Unkut''...

Laissezmoitravaillerchezunkut.com, voici le site web du moment pour tout fan de Booba et de vêtements estampillés streewear. Initiative assez rare pour être soulignée, il s'agit ici d'une page web créée par un fan du rappeur.

Pablo Attal, c'est son nom, a ainsi signé 40 pièces au nom de la fameuse marque pour pouvoir bosser au sein de l'entreprise du Duc de Boulogne. Une collection réussie, qui fait penser aux meilleures heures des années 90.

Le jeune Pablo est motivé, comme il l'indique "J’ai créé une collection Unkut, à mi-chemin entre nostalgie et modernité. La collection n’est évidemment pas à vendre. (...) Je l’ai créée dans l’unique but que l’équipe Unkut la voit, l’apprécie et m’ouvre les portes de l’entreprise."

On découvre donc un autodidacte avec une vision très claire de ce que devrait être Unkut selon lui, grâce à un lookbook bien senti shooté dans la capitale hexagonale par le photographe Martin Mougeot...