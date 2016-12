Drake sort sa dernière paire de Air Jordan !

Une paire qui vous coûtera environ 225 dollars...

La sape et le rap, deux univers intimement liés. Un secteur reste d'ailleurs à tout jamais marqué par le monde du hip hop, celui de la sneakers.

Ainsi, on ne compte plus les liens qui unissent les grandes firmes sportives et les artistes de la sphère urbaine : Adidas avec Run DMC, Pharrell Williams et Kanye West, Rihanna avec Puma, etc.

Aujourd'hui c'est au tour de Drake de dévoiler une de ses collaborations avec la célèbre Jordan. Nous voici donc avec la ''OVO'' Air Jordan Retro 12 designée par Drizzy lui-même. Une jolie paire blanche et or à trouver dès le premier octobre chez octobersveryown.com et les boutiques OVO de Toronto et Los Angeles...