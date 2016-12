Aidez Kanye West à bosser sur la prochaine Yeezy !

Adidas et le rappeurs recherchent des collaborateurs...

Trouver du travail est devenue une tâche de plus en plus difficile. Chaque jour, l'adage "quand on veut on peut" perd du poids. Face à la morosité qu'affiche le secteur de l'emploi, Adidas et Kanye West vous proposent une sacrée expérience.

Ces derniers cherchent en effet des collaborateurs prêts à bosser au plus vite sur leur prochaine collection de Yeezy. Bon dans la communication, la mode ou le management? Postulez donc pour un job à Portland, dans l'Oregon, au siège de la célèbre marque aux trois bandes.

La firme allemande a communiqué sur son site et vous propose pas moins de 17 postes. A vous de trouver chaussure à votre pied et d'avoir surtout beaucoup de chance...

Notons que, selon les rumeurs de la presse américaine, Adidas aurait signé un chèque d'un milliard de dollars à Kanye West pour ses prochaines collections...