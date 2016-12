Kanye West signera des collections ''sport'' pour Adidas

La firme allemande fait confiance au rappeur-designer sur le long terme...

L'emblématique équipementier Adidas l'a annoncé mercredi, son mariage avec Kanye West n'est pas près de prendre fin. En effet, les deux parties ont prolongé leur partenariat avec un but précis, celui d'engager le rappeur au plus près des gammes sportives de la marque aux trois bandes.

Le mari de Kim Kardashian participera ainsi au processus de création de diverses lignes destinées aux ligues NBA, NFL et MLB. Un joli pas en avant quand on sait que le bonhomme s'était surtout spécialisé dans la conception des Yeezy Boost 750 et 350.

Rappelons que Kanye avait également imaginé une paire de crampons il y a quelques temps, de quoi imaginer les créations de l'artiste originaire de Chicago bientôt fouler les pelouses?