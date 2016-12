Kanye West ouvre un ''Pablo Store'' à Paris !

Seulement pour aujourd'hui et demain...

Véritable trait d'union entre la mode et le rap, Kanye West est du genre à tout se permettre.

S'il a retourné les codes de l'industrie musicale avec un dernier album uniquement disponible sur le net, "The Life Of Pablo", le mari de Kim Kardashian pourrait faire de même dans l'univers du vêtement.

Avec une boutique éphémère située en plein cœur de la capitale parisienne, Yeezus signe un sacré coup marketing.

Au 40 rue Richelieu, non loin des stations de métros Pyramides et Palais Royal, il vous sera donc possible de vous procurer une collection étiquetée "Pablo".

Néanmoins, les retardataires devront faire vite, la fameuse boutique ouvrira seulement aujourd'hui et demain de 11 à 20 heures. Pour rappel, notons que Kanye West avait déjà tenté l'expérience du côté de New-York et Los Angeles.