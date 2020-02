Les Ardentes : La line up de folie avec Migos, PNL, Vald...

Le festival belge vous attend du 9 au 12 juillet !

Pour sa première édition loin de ses bases, le festival des Ardentes annonce du très sale pour la programmation de sa nouvelle édition. Quatre jours de folie qui auront lieu du 9 au 12 juillet prochain, à Liège, et qui devraient voir passer bon nombre d'artistes venus des quatre coins du monde.

Et du côté des artistes francophones, la liste est déjà très belle. Tous les détenteurs de leurs billets pourront voir sur scène les boss du 91, PNL, Ninho et même Vald ! Bien sur la liste ne s'arrête pas à ces trois artistes, puisque sont attendus Maes, Hamza, Niska, Zola, PLK, 13 Block, Aya Nakamura et même 47Ter.

Une liste déjà assez folle, complétée par un line up américain totalement fou.

Préparez vous à voir débarquer les trois rappeurs les plus influents d'Atlanta, avec Quavo, Takeoff et Offset ! Les Migos viennent s'ajouter à la longue liste des artistes qui risquent de déchaîner les passions. Mais il ne seront pas les seuls invités venus de chez nos voisins transatlantiques :Tyga, Gucci Mane, Machine Gun Kelly, DaBaby, Meek Mill, Pop Smoke et même Asap Ferg seront au rendez-vous chez nos amis Belges.

D'ailleurs, le festival publiait ce matin sur son compte Instagram une nouvelle information côté rap US, puisque ce sont les deux artistes du cultissime morceau "Black Beatles" qui seront eux aussi invités du festival, Rae Sremmurd.

On ne sait pas pour vous, mais de notre côté on attend ce festival de pied ferme. Le lien pour la billetterie est d'ailleurs disponible juste ici :

https://www.lesardentes.be/festival/fr/tickets