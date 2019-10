BET Hip Hop Awards 2019 : les gagnants sont...

Travis Scott, J Cole, Cardi B ou Lil Nas X, qui a gagné ?

La cérémonie des BET Hip Hop Awards était diffusée hier soir, mardi 8 octobre, à la télévision américaine. On connait enfin tous les gagnants !

Le plus grand gagnant de la soirée est...J. COLE ! Le rappeur a remporté trois trophées, faisant de lui l'artiste le plus récompensé de toute la cérémonie. "Lyricist of the Year", "Best Featured Verse" pour son couplet dans "A lot" de 21 Savage, et enfin "Impact Track" avec le titre "Middle Child" sont les catégories dans lesquelles il a brillé. Il était suivi de très près par Cardi B qui a remporté deux prix : "Best Hip-Hop Style" et "Best Hip-Hop Video" pour son clip "Money". Travis Scott arrive à égalité avec la chérie d'Offset en gagnant deux prix, "Video Director of the Year" et "Album of the Year" pour "Astrowolrd". Dans son documentaire Netflix, "Look Mom I Can Fly", Travis Scott affichait sa déception de ne pas avoir eu cette récompense lors des Grammy Awards, on espère que celle-ci pansera les plaies de La Flame.

Lil Kim se voit accorder le "I Am Hip-Hop Award", comme on vous le disait dans nos articles précédents. La carrière de la new-yorkaise a été saluée avant qu'elle ne fasse une performance mémorable de tous ses classiques sur la scène des BET.

Par ailleurs, la nouvelle génération hip-hop a également raflé pas mal de trophées, notamment Lil Nas X, sans surprise quand on sait qu'il a battu tous les records cette année avec "Old Town Road". Celui qui a avoué n'avoir plus que 5,62 dollars sur son compte en banque avant le succès planétaire de son tube, est reparti avec les prix "Single of the Year" et "Best Duo/Collaboration" toujours pour "Old Town Road". Puis, bien que nommé dans cette catégorie, ce n'est pas lui mais le rappeur de Cleveland, DaBaby, qui a été élu "Best New Hip-Hop Artist". Enfin, la nouvelle petite protégée de Jay Z et de Roc Nation, Megan Thee Stallion, est saluée pour sa mixtape "Fever" en gagnant la "Best Mixtape".

Pour finir, le prix de "Producer of the Year" est décerné à DJ Khaled, ancien lauréat 2018 du "DJ of the Year", il laisse sa place à Mustard pour cette année.

Quant au regretté Nipsey Hussle, il lui est attribué le trophée "MVP of the Year", un énième hommage pour le rappeur de L.A.

Elena