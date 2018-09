6LACK débarque en France pour son From East Atlanta With Love World Tour !

En partenariat avec BET, Live Nation et Générations….

Après des années de boycott au sein de son ancien label, 6LACK est enfin prêt à partager ses sons à travers la planète. Comptabilisant des millions de vues, certifié par des poids lourds de la scène US tels que Jhené Aiko, The Weeknd ou encore Khalid et Ty Dolla $ign, le jeune prodige d’Atlanta âgé de 25 ans vient mettre le feu à Paris le 23 octobre prochain !

C’est lors de son "From East Atlanta With Love World Tour" que 6LACK retournera la salle du Trabendo dès 20 heures. Au programme ? Ses meilleurs titres extraits de son opus "FREE 6LACK" tels que "Free", "Prblms" ou encore son dernier morceau en date "Nonchalant" , sans oublier les nombreuses surprises prévues pour l'évènement.

En partenariat avec BET, Live Nation et Générations, cet artiste à suivre de près devrait sans aucun doute vous surprendre davantage sur scène ce 20 octobre. Pour choper vos places, ca se passe par ici !