La carrière d'Eminem rentre un peu plus dans la légende !

Il continue de marquer l'histoire.

De nombreux critiques avaient émané suite à la sortie de « Revival » jugé par une partie de son public tel un projet n’étant pas à la hauteur de sa carrière. Toutefois, cette dernière peut se rassurer étant donné qu’elle vient d’enregistrer une nouvelle ligne au palmarès.

En effet, la RIAA (ndlr : équivalent du SNEP américain) a effectué une mise à jour sur les ventes des différents singles de la carrière d’Eminem.

Ainsi, Eminem a vendu plus de 100 millions de singles durant toute sa carrière, bien entendu il est le seul rappeur ayant réussi une telle performance commerciale.

Ajoutons à cela que le RIAA a dévoilé que le rappeur originaire de Detroit comptait trois singles de diamant à son palmarès déjà bien fourni. Les trois morceaux en question sont trois de ses plus grands succès populaires, à savoir « Not Afraid », « Love The Way You Lie », et désormais « Lose Yourself » peut se targuer d’avoir obtenu la certification diamantée.

Concernant, les albums, seulement deux sont certifiés disques de diamant : The Eminem Show et The Marshall Mathers LP. Bien entendu tous ses autres projets ont décroché des certifications, et sont désormais platine ou multi-platine.​

Certains le jugent en perte de vitesse artistiquement mais commercialement, tout se passe très bien !