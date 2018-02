A nouveau de l'or pour Fianso !

Décidément !

Hier, nous annoncions que Sofiane avait obtenu le disque d'or avec son album "Affranchis", un peu moins de trois semaines après sa sortie.

En ce jour, le rappeur de Blanc-Mesnil vient de décrocher une nouvelle certification, avec son single "Longue Vie", sur lequel sont également réunis Ninho et Hornet La Frappe, montrant une fois de plus la volonté de fédérer de la part de Fianso puisque les deux rappeurs précédemment cités n'avaient encore jamas croisé le micro le temps d'un morceau.

Toutefois, il faut préciser que ce morceau n'avait pas forcément vocation à toucher le grand public, de par son refrain, pouvant être cosidéré vulgaire par le très grand public, et de l'ambiance globale du morceau, qui n'est pas un format single à proprement parler.

Cette prise de risque a été payante puisque le public a suivi le concept du morceau étant donné qu'il a été certifié single d'or, un peu plus d'un mois après sa sortie. Il faut également insister sur la performance des trois rappeurs qui donnent leur maximum afin de livrer la meilleure performance possible, histoire de marquer le plus possible sur ce morceau réunissant trois artistes à succès, étant minimums disque d'or.

"Longue Vie" a réussi la prouesse de rentrer en playlist sur différentes radios malgré le fait qu'un mot pouvant être considéré comme choquant ait été employé dans le refrain. Toutefois, il semblerait que ce morceau soit d'ores et déjà en fin d'exploitation et qu'il ait été remplacé par "Lundi" sur les différentes playlists radio.

Visiblement, "Affranchis" n'a pas fini d'extre exploité !