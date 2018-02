ALP n'appuie pas sur ''Pause'' !

Découvrez le nouveau clip d'ALP : Pause

Signé dans le label de Lacrim « Plata o Plomo », ALP continue son bout de chemin dans le rap français, après être apparu sur l'album « Force et Honneur » de Lacrim, puisqu’il vient de dévoiler son nouveau clip « Pause ».

Le rappeur originaire de Charenton le Pont est resté fidèle à son style développé depuis ses débuts dans le rap, à savoir un côté sombre très prononcé et une agressivité le rendant reconnaissable et différent.

Sur ce morceau, la violence est règne via l’exhibition des armes et l’angoisse véhiculée dans le visuel. Les nombreux figurants du clip sont masqués renforçant cette intimidation évoquée ci-dessus.

En tout cas, grâce à cette réalisation audiovisuelle, ALP permet une fois de plus d’affirmer son style en créant une image bien particulière autour de sa personne.

Le rappeur du 94 a toutes les cartes en main pour s’imposer de façon durable dans le paysage rap français, grâce à sa signature dans le label de Lacrim, et donc son affiliation directe à ce dernier. En effet, l’artiste originaire de Chevilly-Larue a une notoriété importante à l’heure actuelle, entre la sortie de la seconde saison de « Force et Honneur » et ses excellents scores commerciaux.

La prochaine étape de la carrière de Lacrim est désormais de montrer ses talents de producteur.