Ed Sheeran et les dessous de sa collaboration avec Eminem !

Une collaboration plus qu'inattendue pour le jeune artiste anglais...

Alors que le 15 décembre prochain, on découvrira le nouvel album du Slim Shady après plus de 4 ans d’absence, aujourd’hui il est question de son featuring avec Ed Sheeran !

En effet, lors d’une interview accordée à Billboard, l’artiste anglais est revenu sur cette collaboration tant attendue depuis plusieurs mois.

Le chanteur a en effet expliqué qu’en 2016, lors d’un voyage en Australie, il avait déjà reçu un mail de Paul Rosenberg, le manager d’Eminem.

“Nous commençons à travailler sur l’album de Marshall, envoie-nous des idées si tu le souhaites.”

Un rêve pour Ed Sheeran qui n’a donc pas tardé pour lui envoyer un refrain, ainsi qu’une mélodie qu’il avait enregistrée pour l’occasion.

Tout s’est déroulé en mars 2016 ! Selon le jeune artiste qui a donc dû attendre jusqu’en mars de cette année pour finalement avoir une première réponse de la part d’Emile Haynie, le producteur d’Eminem qui lui a confié qu’il avait travaillé sur un morceau baptisé "River", le même morceau qu’il avait envoyé à Eminem, un an plus tôt.

Le Marshall a donc pris son temps et à mis presque un an pour terminer le morceau et rajouter ses couplets alors qu’Ed Sheeran n’était même pas au courant qu’il travaillait dessus depuis plusieurs mois.

Finalement, quelques semaines après la validation de la collaboration, les deux artistes se sont rencontrés pour le plus grand plaisir du chanteur qui a d’ailleurs décrit Eminem comme quelqu’un de généreux, gentil et très talentueux mais ça, on le sait déjà !

Il ne reste plus qu’à attendre vendredi pour découvrir "River", le morceau où les deux artistes ont collaboré, un son signé à la base par le chanteur Ed Sheeran !