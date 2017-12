21 Savage débarque sur le grand écran !

Un nouveau projet pour le jeune rappeur

Décidément les rappeurs aiment particulièrement passer de la musique au cinéma ! En même temps, entre les deux univers, il n’y a qu’un pas, du coup c’est bien plus facile pour ces artistes d’intégrer le milieu !

Et c’est le cas de 21 Savage qui a récemment dévoilé le trailer officiel de son tout premier film. Baptisé "Issa Movie" ce long-métrage semble se rapprocher de son tout premier album intitulé "Issa".

On peut donc s’attendre à un film quasi autobiographique même si pour le moment peu d’informations ont été dévoilées sur le sujet. On ne connaît pas encore la date de sortie voire même l’histoire que le rappeur a créée mais une chose est sûre : à la vue de la bande d’annonce, le film s’annonce bien mouvementé avec notamment plusieurs règlements de comptes cinglants !

Quand on voit à quel point 21 Savage soigne sa musique surtout cette année, où son premier album "Issa" et l'album collaboratif baptisé "Without Warning" avec Offset et Metro Boomin ont rencontré un beau succès.

On pense aussi au banger "Rockstar", qu’il a claqué en featuring avec Post Malone. Un morceau qui détruit tous les records avec huit semaines en top 1 des charts aux States !

On attend donc avec impatience d’en savoir un peu plus sur "Issa Movie", le premier long-métrage autobiographique du jeune rappeur qui montre qu’il fait indéniablement partie du Game aujourd’hui !