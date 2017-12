Fianso et Daymolition dévoilent le 10ème épisode de ''Rentre dans le Cercle'' !

Découvrez le 10ème épisode de "Rentre dans le Cercle"

Pour ce dixième épisode de Rentre dans le Cercle, Sofiane a fait appel à de nombreux artistes sans qu’une tête d’affiche soit présente, montrant ainsi le côté fédérateur de cette émission.

Au programme des artistes : OR, Elams, Abou Tall, Junior Bvndo, Mike Lucazz, Double V et Hicham ont répondu à l’appel. Quant aux producteurs, Proof de Din Records assure la partie instrumentale. DJ MS est aux platines, et les médias présents sont Juliette Fievet (RFI), Laurent Rossi (Jive Epic/Sony Music) et Jacky Brown qui co-anime l’émission.

Ce dixième épisode est l’occasion de montrer que le concept produit par Daymolition fonctionne bien étant donné que le million de vue est atteint quasiment systématiquement sur chaque vidéo.

Toutefois, il faudra faire attention à ne pas lasser les auditeurs à l’avenir et ramener un concept atypique, tel que le Rentre dans le Cercle spécial Belgique.