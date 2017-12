Lacrim décroche un nouveau disque d'or !

Si cela restait à prouver, Lacrim est dans la cour des grands !

Disponible depuis le 17 novembre 2017, « R.I.P.R.O 3 » aura mis peu de temps avant de rencontrer le succès.

En effet, le SNEP a annoncé aujourd’hui que la mixtape de Lacrim était officiellement certifiée Or, ce qui équivaut à 50 000 ventes et peut être considéré tel un véritable succès au vu de la rapidité de l’obtention, en 2 semaines !

L’année 2017 est synonyme de réussite pour Lacrim, avec la sortie de sa série « Force et Honneur » et de l’album éponyme, qui a également obtenu la certification double platine et enfin « R.I.P.R.O 3 ».

Précisons que la saison 2 de « Force et Honneur » a été annoncée, et qu’une date de sortie est prévue très rapidement, autant dire que Lacrim est parti pour ne jamais redescendre.