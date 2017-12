''Trap'N'Roll'' de Kpoint est enfin disponible !

L'une des révélations de cette année 2017 !

L’artiste originaire de Ris-Orangis et signé chez Rec118, Kpoint, vient de sortir son premier projet officiel, intitulé « Trap’N’Roll ».

Le moins que l’on puisse dire est que Kpoint a montré l’étendue de son potentiel, tout au long des 17 pistes. Ces dernières alternent entre prises de risque artistique réussies et des morceaux plus classiques pour ceux qui le suivent depuis un certain temps.

En tout cas, par l’intermédiaire de ce projet, Kpoint réussira à la fois à fidéliser son public de la première heure mais également à en conquérir un nouveau, par le biais des potentiels singles présents sur « Trap’N’Roll ».





Au niveau des invités, Kpoint a ramené des rappeurs proches de lui, montrant son attachement au 91 et aux personnes le suivant depuis un certain temps. Toutefois, Jok’Air a également été ramené sur le projet, pour une collaboration entre deux artistes n’ayant aucune limite artistique.

Si vous êtes à la recherche d’égotrips efficaces, de musicalité, et d’un artiste qui réussit à combiner tous ces facteurs sans effectuer aucune concession, foncez dans le « Trap’N’Roll », disponible en physique et sur toutes les plateformes digitales !