Il reste des places pour le concert de PNL !

Initialement prévu pour le 22 novembre à Bercy à Paris, le concert de PNL a affiché complet en très peu de temps. Une date supplémentaire a donc été rajoutée le 21, à la plus grande surprise de leurs fans.

On connaît bien la campagne de communication très travaillée du duo, et on se souvient bien évidement de leur affiche géante et de la manière dont ils avaient annoncé leur tournée avec des textos.

Le duo légendaire va bel et bien parcourir la France (Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Nantes) pour nous glisser leurs tubes légendaires dans nos oreilles. Si les places sont parties très rapidement comme on peut s'en douter, il en reste cependant quelques-unes dans certaines villes de France (n'hésitez pas à aller checker leur Facebook).

Aujourd’hui, on peut voir un peu partout dans Paris des affiches qui nous rappellent qu’il reste également encore des places pour le 21 novembre à Bercy (ou AccordHotels Arena). Alors dépéchez-vous, ça risque de s'épuiser très vite !

"Salut la mif, voilà, un petit message de plus, pas de nouveau son, pas de nouveau clip, juste un message adressé à ceux qui nous suivent solidement depuis le début (ou pas) et qui seront présents dans les Zénith et Bercy pendant ce mois de Novembre.

La tournée arrive très bientôt, ca fait chaud au cœur de venir à votre rencontre et mettre des visages sur nos frères et sœurs, petits et grands.

Ça a été un long travail, fait en indépendance (comme tout le reste depuis le début et jusqu'à la fin). On va pas commencer à vous vendre du rêve ici, tout ce qu'on peux vous dire c'est que ces putains de concerts seront uniques, et que ça nous ressemblera, et que ça va être n'da !!!

Il reste quelques places sur certains zénith et sur le deuxième Bercy prévu le 21 novembre (1er Bercy complet) pour ceux qui vont se réveiller à la dernière minute"