Concours Ninho : le classement est disponible !

Le showcase peut commencer...

Depuis le 8 septembre, tu avais la possibilité de rendre fou ton directeur et de devenir par la même occasion une légende dans ton bahut en faisant venir Ninho en Showcase dans ton lycée ou collège.

Vous avez été nombreux à participer mais malheureusement il n’y a qu’un seul vainqueur ! C’est le lycée Jacques Prévert à LongJumeau qui remporte le concours et qui va pouvoir accueillir le jeune rappeur.

Donc si vous êtes un élève de ce lycée, vous pouvez commencer à contacter votre directeur pour lui annoncer la bonne nouvelle !

On décerne une mention honorable au lycée privé de St Louis St Clément à Viry-Châtillon et au groupe scolaire St-Charles à Athis-Mons qui viennent compléter un podium très serré !

On remercie aussi par la même occasion tous les lycéens et collégiens qui ont participé à ce concours exceptionnel. Et vous donne rendez-vous à l’année prochaine !