XXXtentacion freestyle pour les '''BET Hip Hop Awards 2017''

Une prestation qui laisse perplexe...

Le 18 octobre prochain, ce sera le moment de se brancher sur MTV pour les BET Hip Hop Awards !

Il s’agit enfaite d’un rassemblement de figures emblématiques du Hip Hop. De grands noms comme Dj Khaled, Future, Jay-Z, Kendrick Lamar et Migos y ont déjà été récompensés.

Pour attendre l’évènement, on peut visionner les cyphers déjà disponibles, avec une programmation qui promet: on y retrouve Dj Khaled qui mène la danse, accompagné de son fils; Millys; Tigger; Dave East; Bre-Z; A$ap Ferg ;T-Pain; Tammy Rivera; Waka Flocka; Michael Dappah; Vince Swann; Tristen Winger; Mysonne; Cozz; Tee Grizzley; Zoey Dollaz; Yfn Lucci; King Combs et XXXTentacion qui ne nous a pas laissé indifférents. En effet, celui-ci a adopté une posture étrange. Si ce comportement s’inscrit tout à fait dans son personnage, la vidéo peut provoquer quelques frissons ...

Pour resituer le personnage et en attendant la sortie d'un nouveau projet en 2018, vous pouvez écouter son dernier clip extrêmement touchant, Look at me, dans lequel il évoque son indignation face à l'éducation.