Sofiane sort l'épisode 5 de ''Rentre dans le cercle'' !

Encore un programme plus qu'à la hauteur...

Ça y est, Sofiane sort le 5ème épisode de la série "Rentre dans le cercle" !

Au programme : Sinik qu’on ne présente plus « sauf si t’es né avant-hier » comme se plait à dire Sofiane ; Bigflo et Oli qui sont en pleine tournée ; Chilla « qui représente les meufs dans le cercle » dans cet épisode ; Big Nas, Graya, et Heuss L’Enfoiré…

S’en suit une discussion avec des invités prestigieux tels que l’animateur radio Pascal Cefran ; Greg, chef de projet pour Jive Epique et Lassana, producteur du label Bomaye Musik.

Les sujets abordés sont libres et sans détours. On parle de liberté d’expression sur les médias actuels, de la manière de travailler et de s’entourer des artistes…

Le culot et la determination de Sofiane ont encore une fois fait leurs preuves. Pendant plus d’une demi heure, on rentre dans le cercle de rappeurs talentueux et soudés qui freestylent sur les prods de DJ E-Rise et les mixes de DJ Goldfingers en toute liberté ...