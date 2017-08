Une star de la pop en featuring avec Eminem !

Un morceau disponible prochainement…

Après "Won't Back Down" et "Here Comes The Weekend", Slim Shady fait de nouveau appel à Pink pour collaborer sur son nouvel album.

Alors que le projet est censé sortir cet automne si on en croit les nombreuses rumeurs, l'un de ses premiers extraits, voir le premier, serait cette collaboration entre Pink et Eminem. Selon Tony Trovato au micro de "Channel 995" qui a pu écouter une partie du projet, le morceau serait le premier single de l'opus et devrait sortir bientôt.

Toujours aussi peu d'informations qui ne font qu'accroitre la légende d'Eminem, préparez-vous tout de même à recevoir la foudre de Shady cet automne !