Après Rihanna, Macron est sollicité par Action Bronson !

Une demande pas comme les autres…

Alors que Rihanna a récemment rendu visite à notre président de la République afin de parler de son association "FundEducation", il semblerait qu'une autre star ait un message à l'intention d'Emmanuel Macron.

Cette autre star connue pour son franc-parler et ses parties de pêche en pleine chanson, mais surtout réputée pour sa passion envers la bouffe et la weed, s'est laissée aller à une demande un peu particulière à l'encontre de Macron. En effet, lors d'un de ses épisodes sur ViceLand, Action Bronson a demandé à notre président de légaliser l'herbe tout en tenant un joint à la main : "Yo Manu, Yo Manu Macron, il faut que tu légalises cette merde ! Allez, fini de jouer ! Tout le monde fume déjà, arrêtons les faux-semblants, on fume tous derrière ton dos. On rigole !"

Action Bronson aura-t-il autant de chance que Rihanna ? Même si on en doute fortement, on peut le remercier de se soucier de nos lois !