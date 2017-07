Quand Damso taquine celui qui a fait fuité son album !

​RebeuDeter et Damso, le début d’une grande histoire d’amour ?

Vous vous en souvenez forcément, la sortie de l’album ‘’Ipséité’’ du rappeur belge Damso a été plutôt mouvementée, et on ne parle pas du bordel qu’il a mis dans le game. En effet, l’album avait fuité physiquement à la FNAC, mais il avait surtout déjà fuité sur Internet auparavant. Et à la suite d’une petite enquête, il semblerait que le titulaire du compte Twitter RebeuDeter soit à l’origine de la fuite sur le net.

Un échange de tweets à mourir de rire avait eu lieu entre le rappeur et RebeuDeter. Récemment, Damso a montré qu’il était toujours aussi attentif à ses mouvements, et qu’il gardait un œil sur le jeune.

On a hâte que ces deux là se rencontrent enfin. Si quelqu'un pouvait avoir un iPhone pour filmer tout ça, ce serait vraiemnt parfait!