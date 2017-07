Rick Ross nous explique pourquoi il ne signe pas d’artiste féminine sur son label

Il nous explique tout !

Rozaaaayy!



Depuis ces dernières années, le rappeur de 41 ans a fondé un empire avec son groupe Maybach Music et ses multiples feats avec Wale, Meek Mill, tout en donnant la chance à des talents inconnus d’être signés sur son label.

Néanmoins, durant tout ce temps-là, le rappeur n’a jamais signé une artiste féminine…

Simple envie, sexisme, ou business dédiés qu’aux vrais bonshommes, le rappeur ne préfère pas tenter le diable en recrutant une girl dans son équipe, même si elle est talentueuse.

Les raisons ? Simplement parce qu’il a chaud de coucher avec l’une d’entre elles, ce qui pourrait nuire à sa musique et son business. Le soucis est réglé, plus besoin de déplacer le problème car on l’évite complétement.

C’est durant une interview consacrée au Breakfast Club avec Charlamagne The God que Rick Ross s’est exprimé à ce sujet :

« You know, I never did it because I always thought that like I would end up fucking the female rapper [and then] fucking the business up»

« Tu sais, je n’ai jamais fait cela, parce que j’ai toujours pensé qu’au final je coucherais avec une des rappeuses et qu'ensuite j'allais foutre mon business en l’air ».



Ross avoue aussi que la musique est son unique but dans la vie et qu’il reste faible face aux belles créatures :

“I’m so focused on my business. I gotta be honest with you. You know, she looking good and I’m spending so much money on the photoshoots…I gotta fuck a couple times.”

« Je suis grave focalisé sur mon business. Je dois être honnête avec toi. Tu sais, elle est belle et je dépense grave des tunes dans les shootings photos…Je vais devoir coucher avec plusieurs fois. »



Une réaction et une façon de gérer son business surprenante…Canalise toi Rick Ross !