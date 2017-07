Negrito veut des ‘’Lové’’ !

​Découvrez le dernier clip de Negrito, ‘’Lové’’ !

Encore une trouvaille de Daymolition, qui décidemment sont très actifs en ce moment ! Cette fois, le rookie s’appelle Negrito, et il est affamé ! Son flow taillé au ciseau est venu se poser sur une instru de très bonne qualité, simple et très efficace, pour un rendu qui y a probablement faire plusieurs centaines de millions de vues.

Pour le clip, on peut dire qu’il a été travaillé d’une façon assez originale, avec deux parties distinctes : une en noir et blanc, où le flow est très saccadé, et une deuxième en couleur, ou ça chante un peu plus, aidé par l’autotune. Petit bonus, le rappeur s’est même offert une jolie Ferrari pour la vidéo, marque des plus grands !

On va suivre l’évolution du jeune rappeur, et on vous tient au courant dès qu’il y a du neuf !