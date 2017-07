On sait quand l’album d’Asap Rocky sortira !

​Enfin, on sait.

Asap Rocky est souvent cité comme l’un des rappeurs les plus talentueux du moment. Pourtant, il n’a rien sorti depuis 2015 et son dernier album ‘’At. Long. Last. ASAP’’. Et entre tous ses contrats avec les marques, les conférences dans les universités pour bien montrer à tout le monde qu’il sait lire, on imagine bien qu’il n’avait plus trop le temps de se poser pour écrire un nouvel album.

Mais cette attente de la part des fans devrait bientôt prendre fin. En effet, si on guette ses paroles dans le titre ‘’Diamonds’’ en featuring avec ASAP Twelvyy, on s’aperçoit que Rocky nous a annoncé la sortie de son album, comme ça, discrètement : ‘’So next album fuck around and make you wait till Christmas’’.

Ce qu’on peut traduire par ‘’Le prochain album prend son temps et vous fait attendre jusqu’à Noël’’. Ce qui veut donc dire qu’on va devoir attendre encore 5 mois…