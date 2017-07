PLK plus ‘’Ténébreux’’ que jamais !

​Découvrez le dernier clip de PLK, ‘’Ténébreux’’ !

PLK, rappeur talentueux du groupe Panama Bende, est en train de prendre une nouvelle dimension grâce à ses derniers sons qui créent toujours une bonne surprise. L’annonce de la sortie de son projet solo pour le 8 septembre a maintenant fait place à la phase promo avec la sortie des clips.

Après ‘’Pas ce soir’’ avec Krisy, qui avait été plutôt bien accueilli, c’est au tour de ‘’Ténébreux’’, titre éponyme du projet. Et le titre est plutôt loin de l’ambiance un peu sombre habituellement proposée par le MC. En effet, pour un titre qui s’appelle ‘’Ténébreux’’, la chanson est assez dansante, avec une prod d’Origami Beats qui donne envie de partir directement en soirée.

Le clip en noir et blanc donne une ambiance très sympathique, et le fait que ça soit tourné dans un stade avec ses potes rajoute au côté convivial du morceau. On note la volonté de faire bouger la tête, avec un couplet répété plusieurs fois, et des ponts qui sont entêtants, bref, un son parfaitement calibré pour les après-midis tranquilles du mois de juillet.

PLK nous montre surtout ici qu’il sait diversifier sa palette musicale, et du coup, on a vraiment hâte d’entendre son projet ! Et vous ?