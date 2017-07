Shay arrête le rap !

Enfin presque…

Shay est dans l’œil du cyclone en ce moment. Des rumeurs sur une liaison entre elle et le footballeur ghanéen André Ayew ont fusé pendant tout le week-end et début de semaine. Des rumeurs lancées par des captures de SMS de Shay elle-même, rumeurs démenties par la rappeuse suite au bad buzz que ça a créé. En gros, elle l’aurait michetonné, lui promettant des rapports contre une voiture.

Entre les démentis, les blagues, et les rumeurs, on arrive plus trop à distinguer le vrai du faux. En attendant, Booba l’a unfollow sur Twitter, ce qui ne présage rien de bon. Mais la chanteuse prend tout ça avec humour, une de ses qualités qu’elle avait gardée cachée jusqu’ici.

Rebondissant sur l’histoire de la voiture, elle a annoncé qu’elle arrêtait le rap… pour ouvrir un concessionnaire de voitures ! Avec un joli hashtag #10DoptionsOffertesPourLesFansDAndreAyew, bien sale comme il faut.