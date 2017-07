Schoolboy Q se met à la boxe !

​Et il se débrouille plutôt bien.

On a plus trop de news musicales pour Schoolboy Q, le grand ami de Kendrick, lui aussi originaire de Compton et signé sur le label TDE. Il était censé sortir un album cet été, et bien que l’été soit encore long, on a pour l’instant même pas eu un single. En fait, la dernière fois qu’on a parlé de lui, c’est quand une compagnie aérienne avait perdu son chien…

En attendant la sortie de son projet, Schoolboy a décidé de faire un peu de sport, pour faire le beau sur les plages de Californie. Il a visiblement choisi la boxe, comme le montre son dernier post Instagram.

On y vit le rappeur enchaîner gauches, droites et esquives à un rythme tout de même assez soutenu pour quelqu’un de son gabarit. Mais bon, on préfèrerait le voir casser des gueules dans les backs plutôt que sur un ring…