Snoop Dogg s’associe à une marque d’accessoires fumeux !

Snoop Dogg n’a pas changé avec l’âge…

On ne s’en était pas rendu compte, mais Snoop Dogg vieilli. A 45 ans, il continue pourtant de s’adonner pleinement à ses deux passions : la mmusique avec son excellent album ‘’Neva Left’’, et bien entendu, la fumette, qu’il a presque réussi à ériger au rang d’art.

Il faut dire que le MC s’enfume depuis le plus jeune âge. Et même si c’est très mauvais pour la santé, on ne peut pas s’empêcher d’admirer l’endurance de Snoop, qui continue à tenir la dragée haute à la nouvelle génération niveau fumette. On se souvient notamment de Drake qui a annulé son concert à Amsterdam après un blunt qui est mal passé, ou de Lil Durk qui a directement filé à l’hôpital pour les mêmes raisons.

En collaboration avec Famous Brandz, Snoop a décidé de sortir une gamme d’accessoire pour fumer, principalement composée de bangs. De tailles et formes différentes, les produits s’achèteraient entre 130 et 180 dollars, sur internet. Et vu le logo de la marque, qui représente un poing fermé vu de face, on imagine que ça doit être assez violent…