Niska est connecté comme jaja dans ‘‘Réseaux’’

Découvrez le nouveau clip de Niska « Réseaux »

Le charo du 91 nous balance enfin le clip de son titre ‘’Réseaux’’ !

Entre luxe et tieks, DM et fesses, Niska trouve sa place et reste connecté en faisant partie du réseau.

Postiché en plein milieu d’une maison flambant neuve et luxueuse, Niska invite son squad à joindre la fête accompagnée de jolies créatures.

Au programme, gobelet rouge, ambiance contrastée avec la vie du tieks et les soucis du quotidien.

Une belle revanche sur la vie que Niska apprécie savoureusement comme le champagne qui coule à flow dans les scènes du clip, réalisé par le célèbre William Thomas, à peine majeur est déjà présent sur les ¾ du clip du game!

Venez découvrir le nouveau clip de Niska « Réseaux » :