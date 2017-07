Rohff fait danser Booba !

​Le combat de montages s’annonce savoureux cet été.

Vous êtes probablement au courant, mais on va vous le rappeler si jamais vous viviez dans une grotte ces 7 derniers jours : la guerre entre Rohff et Booba a repris de plus belle. Bien sûr, toujours pas l’ombre d’une vraie guerre ou d’un vrai tête à tête, mais les montages pleuvent sur Instagram, d’un côté comme de l’autre.

Cette fois, c’est Rohff qui semble avoir repris du poil de la bête. Alors qu’il avait plutôt l’habitude de répondre en mode énervé, souvent très sérieux, de manière très touchée par les attaques, il semble avoir décidé de prendre ça un peu plus à la rigolade. Et ça donne un montage très savoureux.

On a hâte de voir la réponse du D.U.C., et cette fois, il a intérêt à se surpasser !