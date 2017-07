Kim Kardashian franchit la ligne blanche !

​Grosse polémique pour la bimbo.

Crédits photomontage: youzou_pvris

La femme de Kanye West pourrait bien connaître son premier véritable bad buzz. Poser à poil dans les poses les plus suggestives possible, c’était déjà fait, et finalement ça s’est plutôt bien goupillée pour elle. Mais cette fois, Kim K pourrait bien avoir franchi la ligne blanche…

En effet, elle a déclenché une énorme polémique à cause d’une de ses vidéos snapchat. Alors qu’elle est tranquillement en train de faire son bail en mode sexy cambrée duckface etc, les internautes ont immédiatement remarqué deux traces blanches sur le coin de la table basse, en bas à droite de l’écran.

Ça aurait pu s’arrêter là si Kim Kardashian avait assumé, comme une grande, mais bien entendu, elle a préféré affirmer dans un premier temps que c’était simplement du sucre. Des lignes de sucre, tout le monde fait ça, non ?

Dans un second temps, elle a soutenu que c’était le marbre qui reflétait sur la table de manière étrange. Bref, il serait temps que t’arrêtes la coke, Kim, ça te fait vraiment dire n’importe quoi !