Slim Lessio s’offre une petite ‘’Pina Colada’’ !

Découvrez le dernier clip de Slim Lessio, ‘’Pina Colada’’ !

Les Belges seraient-ils devenus la capitale des tubes de l’été ? Bizarre pour un pays où il pleut tout le temps, mais après ‘’Macarena’’ ou ‘’J’suis dans le tieks’’, on est en droit de se poser la question. Slim Lessio a lui aussi décidé de sortir son petit son de l’été. Ça s’appelle ‘’Pina Colada’’ (les amateurs apprécieront), c’est nouveau, c’est frais, et ça ambiance bien.

Pour le clip réalisé par Harry Pirnay, on ne sait pas exactement où il est parti pour tourner ça, mais on serait bien parti avec lui. Au programme, d’énormes jus de fruits, quelques spliffs, quelques filles, de beaux effets visuels, quelques slow-motion bien placés, et le tour est joué.

L’instru composée par Ponko, à base de percussions, vous fait voyager directement sous les tropiques, et les paroles un peu légères sont un hymne à la fête et au laisser-aller pendant ces belles vacances d’été.

Un son qui donne chaud, vous ne trouvez pas ? Et au passage, on vous remet le passage du MC dans les locaux de générations, pour un excellent freestyle!