Maître Gims, l’un des artistes français les mieux payés !

Maître Gims pèse !

Elle est loin l’époque de la Sexion d’assaut et des freestyles spécial Wati B !

Alors que les membres de la Sexion d’assaut se lancent dans une carrière solo en 2013, le destin du groupe est toujours aussi prometteur, surtout pour Gandhi.

Aujourd’hui, Maître Gims a fait ses preuves et il s’impose autant sur la scène rap que grand public, en essayant toujours d’innover et surtout, de faire de la musique en général bien avant de faire du rap et de se limiter dans une catégorie, ce qui ne plait pas forcément à ses fans du début.

Alors qu’il détient une énorme exposition grâce à son talent, il est diffusé à la télévision, joué en radio et vient de signer son contrat avec TF1 !

Par ailleurs, l’interprète de Bella est classé selon le magazine Capital comme étant le huitième artiste français le mieux payé !

En effet, Maître Gims aurait remporté 2.6 millions d’euros l’année dernière. Un chiffre à la hauteur de ses ventes et de son parcours, qu’on ne peut que féliciter.

BRAVO !