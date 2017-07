Jay-Z nous dévoile son clip animé « The Story of O.J » !

Découvrez le nouveau clip de Jay-Z « The Story of O.J » !

Un clip saisissant et poignant !

« The Story of O.J », le second titre du projet de Jay-Z est l’un des plus chauds de son dernier album ‘’4 :44’’.

Alors que son opus vient de franchir le cap de disque de platine en l’espace d’une semaine, Jay-Z nous offre le clip qui n’arrête pas de teaser sur les réseaux sociaux !

Jigga passe sous le coup de crayon pour ce clip très inspiré des cartoons des années 1930 comme « Censored Eleven » et nous décrit l’expérience des noirs aux Etats-Unis et la vision de la réussite au sein de la communauté noire.

Sous forme de chronologie et de récapitulatif de l’évolution du quotidien des afro-américains, Jay-Z se met en scène comme le personnage principal de l’épopée et nous invite à travers ce dessin animé en noir et blanc à comprendre comment le succès est vécu lorsque l’on est noir aux USA.

Le rappeur n’hésite pas à mêler le business et les conditions de vie dans lesquelles vivent certains afro-américains :

"Please don't die over the neighborhood, That your mama rentin/ Take your drug money and buy the neighborhood, That's how you rinse it"

« S’il te plait ne meurt pas en bas du block, que ta mère paye/ Prend les tunes de la drogue et achète le quartier, c’est comme ça qu’on fait du profit »

L’album « 4 :44 » rencontre un franc succès de quoi voir un disque de diamant apparaître pour bientôt.

En attendant, on vous invite à découvrir le nouveau clip de Jay-Z "The Story of O.J" :