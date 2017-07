Sinik est de retour en vidéo !

​Ça y est, Sinik est officiellement back dans le game !

On vous avait parlé il y a quelques jours d’un possible retour de Sinik, après la publication d’une photo où on voit le rappeur des Ulis en studio en train de bosser. Cette fois, il s’agit d’une vidéo, où on retrouve Mals1 l’assassin en studio, et on entend un début de couplet.

Et ce qu’on peut dire, c’est que ça a l’air plutôt lourd ! L’instru est un peu datée, mais pas trop, et puis de toute façon ça ne lui irait probablement pas de faire un son trap autotuné, vu qu’il a toujours prôné l’authenticité.

On espère que son retour sera de qualité ! Pour l’instant, on ne sait toujours pas quand ça va sortir, mais on l’attend avec impatience ! Et vous ?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/aNr9MWhw9bg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>