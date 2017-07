Joey Badass sort 2 nouveaux sons !

​Du bon Joey Badass, avec Statik Selektah à la prod.

Joey Badass est déjà de retour, quelques mois seulement après avoir sorti son album ‘’All Amerikkkan Badass’’ qui a eu un certain succès, bien que moins encensé que ses précédents projets ‘’B4DA$$’’ ou sa mixtape ‘’Summer Knight’’.

Toujours épaulé par son fidèle ami et producteur, Statik Selektah, le rappeur de Brooklyn démontre qu’il est un MC tout terrain, et qu’il sait désormais tout faire (si on en doutait encore). De l’egotrip, toujours très conscient, jusqu’aux sons les plus chills pour se poser. Sur le premier titre, ‘’Too Lit’’, il nous envoie ses meilleurs flows, et c’est vraiment très efficace.

<iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/331588237&color=ff5500"></iframe>

Le deuxième, ''500 Benz'', est beaucoup plus posé, beaucoup plus lent, mais c’est toujours aussi bon, et l’atmosphère du morceau est vraiment prenante.

<iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/331588980&color=ff5500"></iframe>

Alors, vous préférez lequel des deux ??