Quand la Trap House de 2 Chainz se transforme en centre de dépistage !

2 Chainz est dans le médicale !

Sacré Trap House !

De base, la Trap house de 2 Chainz était destinée à un coup de promotion pour son dernier album « Pretty Girls Like Trap Music » qui a fait fureur, mais la tournure que prend la stratégie marketing est remarquable.

Alors que les touristes et les locaux se ruer vers cette trap house extravagante à la couleur rose flash, les voisins ne supporte plus les vas et viens incessant du monde.

De plus, la maison était aussi un musée dans laquelle on pouvait retrouver des œuvres d’André 3000, un lieu propice à l’épanouissement artistique !

Le rappeur décide de convertir cette maison de façon intelligente. Au programme, test de dépistage gratuit, centre de sensibilisation et d’informations du VIH en ce 4 juillet, jour de fête nationale américaine !

2 Chainz utilise sa carrière d’artiste et sa popularité pour la bonne cause et ça fait plaiz !