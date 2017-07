Maître Gims et Lacrim pour le tube de l’été !

​Une connexion qui pourrait faire très mal…

La Toile s’affole depuis le début des rumeurs sur le sujet : Maître Gims et Lacrim nous auraient préparé, en secret, un titre qui serait le tube de l’été 2017. C’est Gims qui a lancé les hostilités sur Instagram, en postant une photo où on le voit en train d’appeler quelqu’un, avec en légende : ‘’Allo oui c’est moi, je pense que j’ai le tube de l’été’’.

Puis l’ex-chanteur de la Sexion d’Assaut a enchaîné sur un petit extrait du clip de Lacrim, ‘’Colonel Carillo’’, où on voit Lacrim parler à Gims par visio-call. Cette fois, Gims lance un avertissement en légende : ‘’Tenez-vous prêts…’’, on ne peut pas être plus clair.

On devrait donc avoir rapidement la livraison d’une très grosse collab’ entre Lacrim et Gims, et on espère que le son sera à la hauteur de nos attentes !