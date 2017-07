Future et Jay-Z, en plein clash ?

Un énième clash pour Jay-Z...

Le comeback de Jay-Z n’aura pas fait que du bien…

Le succès d’un côté, les embrouilles de l’autre, voilà ce que l’on retient de l’album « 4 :44 » de Jigga !

Un projet contrasté qui provoque beaucoup de conflit depuis sa sortie, entre les révélations chocs, les messages subliminaux ainsi que les clashs qui se sont suivis par la suite.

Alors que Hova est en plein beef avec Kanye West, c’est Future qui s’ajoute à la liste et ce n’est pas top !

L’histoire viendrait d’une phase sortie par Jay -Z dans le second titre de son projet, ‘’The Story Of O.J’’ l’un des meilleurs morceaux d’après les retours sur l’album. Il aurait dédié une phase à l’encontre du rappeur Future, qui concerne « son fils » et son ex baby mama Ciara, maintenant en couple avec un joueur de NFL, Russell Wilson.

"In the future, other n***as playin' football with your son/You had lost it, 13 bottles of Ace of Spade what it did to Boston" ("Dans le futur, d’autres mecs jouent au football avec ton fils/T’as perdu le truc, 13 bouteilles d’Ace of Spade, ce que ça a fait à Boston").

En 2017, les comptes se règlent via les réseaux sociaux, et Future répond avec une liasse de billets à l’oreille sur Snapchat en inscrivant « T’obtient pas le respect comme ça »

Les clashs s’estompent aussi vite qu’ils viennent surtout aux USA, en attendant d’en savoir plus, on espère trouver la clé de la réconciliation entre les deux artistes !